Самбисты из Башкирии взяли бронзу в финале Спартакиады молодежи России

Две бронзовые награды завоевали башкирские самбисты в финале Спартакиады молодежи России, которая проходит в Уфе. Сегодня во Дворце борьбы прошел первый день турнира. Лучших выявляли в восьми весовых категориях.

В соревнованиях выступают юниоры и юниорки до 20 лет. Республику на спартакиаде представляют 14 атлетов. Среди участников – призеры и победители первенства страны, а также чемпионы Европы 2025 года.