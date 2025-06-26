Жители Башкирии могут подать заявки на гранты Президентского фонда культурных инициатив

С 21 мая по 10 июня граждане Башкирии могут принять участие в заявочной программе Президентского фонда культурных инициатив. Обращения принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф.
Это первый грантовый конкурс ПФКИ для реализации проектов с 2026 года. Принять в нем участие могут коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения.
В новом конкурсе заявки могут быть поданы в 12 тематических направлениях: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».
25 июня Ресурсный центр общественных проектов Аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан провел семинар по подготовке проектных заявок на этот конкурс.
Мероприятие прошло в Башкирском государственном художественном музее им. М. В. Нестерова.
На обучение пришли участники из Уфы, Бирска, Белебея, Чишминского района, Октябрьского: представители НКО, учреждений культуры и образования, муниципальных органов власти, музеи, дома культуры, киностудии, киношколы, радиостанции, редакции журналов, а также индивидуальные проектанты, включая писателей и независимых специалистов.
На семинаре разобрали типичные ошибки в грантовых заявках, не прошедших отбор, обсудили требования конкурса 2026 год, особенности грантов Президентского фонда культурных инициатив, получили методические рекомендации от экспертов по тому, как писать именно социо-культурные проекты, участники получили индивидуальные консультации.
Спикером выступила Лира Волкова – эксперт Ресурсного центра общественных проектов Аппарата Общественной палаты РБ
Центр продолжает консультировать участников конкурса на безвозмездной основе. Адрес и контакты центра: Уфа, Валиди, 40, заявки на консультацию принимаются по почте , nko-rb@mail.ru , тел. 218 12 52.
Для помощи участникам конкурса работает чат-бот, где каждый участник может получить актуальные ответы на интересующие вопросы, в том числе по заполнению заявок. ИИ-помощник доступен в Телеграм, @PFKI_bot круглосуточно. При этом разбор сложных ситуаций или вопросов, на которые бот не смог ответить, можно адресовать специалистам контактного центра Фонда по номеру 8 495 150 50 15.
Президентский фонд культурных инициатив был создан по предложению главы государства Владимира Путина и за время своей работы поддержал более 10 тысяч проектов на общую сумму свыше 40,6 миллиардов рублей.
Фото: op.bashkortostan.ru