Жители Башкирии могут подать заявки на гранты Президентского фонда культурных инициатив

Для помощи участникам конкурса работает чат-бот, где каждый участник может получить актуальные ответы на интересующие вопросы, в том числе по заполнению заявок. ИИ-помощник доступен в Телеграм, @PFKI_bot круглосуточно. При этом разбор сложных ситуаций или вопросов, на которые бот не смог ответить, можно адресовать специалистам контактного центра Фонда по номеру 8 495 150 50 15.