Жители Башкирии могут увидеть Марс рядом с Луной

С наступлением темноты оба светила будут видны на западе. В это время над горизонтом появится молодой месяц, возрастом 4,5 дня — столько прошло с момента новолуния. Луна будет освещена на 21% от своего диска.

Слева от Луны расположится не очень яркая «звездочка» — Марс. Оба объекта будут видны в созвездии Льва в течение 2,5 часов после захода Солнца, а затем скроются за горизонт: Луна исчезнет в 00:08 по уфимскому времени, а Марс на 15 минут позже.