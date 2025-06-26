Жители Башкирии могут увидеть Марс рядом с Луной

Специалисты Уфимского планетария сообщили, что вечером 29 июня жители Башкирии смогут понаблюдать за сближением Марса и Луны.

Фото №1 - Жители Башкирии могут увидеть Марс рядом с Луной

С наступлением темноты оба светила будут видны на западе. В это время над горизонтом появится молодой месяц, возрастом 4,5 дня — столько прошло с момента новолуния. Луна будет освещена на 21% от своего диска.

Слева от Луны расположится не очень яркая «звездочка» — Марс. Оба объекта будут видны в созвездии Льва в течение 2,5 часов после захода Солнца, а затем скроются за горизонт: Луна исчезнет в 00:08 по уфимскому времени, а Марс на 15 минут позже.

Фото: Уфимский планетарий.

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