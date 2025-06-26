Радий Хабиров распорядился провести в Уфе фестиваль первокурсников

Глава Башкортостана распорядился провести в Уфе фестиваль первокурсников. Мероприятие организует министерство молодёжной политики республики. Праздник пройдёт 4 сентября во Дворце борьбы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Оргкомитет фестиваля возглавил и.о. руководителя администрации главы республики Азат Бадранов. Также в состав оргкомитета вошли министр молодёжной политики Вито Сабиров, министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин, председатель госкомитета республики по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.