В Башкирии отдых у реки едва не обернулся трагедией

В Башкирии помощь спасателей потребовалась 44-летней туристке из Челябинской области. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

25 июня в позднее время суток гостья отправилась в сторону леса у реки Ай со своей собакой. Она быстро заблудилась и обратилась в экстренные службы.

На поиски туристки отправились спасатели из села Малояз. На протяжении всех поисковых мероприятий специалисты были на связи с женщиной. Пропавшую нашли только во втором часу ночи. Туристка с собакой были недалеко от деревни Юкаликулево Кигинского района.