В Уфе продолжаются проверки пассажирского транспорта

В Уфе проходят традиционные сплошные проверки пассажирского транспорта.
По информации городской Госавтоинспекции, рейды направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок и снижение числа дорожно-транспортных происшествий.
Инспекторы ДПС и представители других заинтересованных ведомств проверяют наличие и соответствие необходимой документации, включая иностранные водительские удостоверения. Также осуществляется проверка технического состояния транспортных средств в соответствии с установленными стандартами.