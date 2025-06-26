В Уфе продолжаются проверки пассажирского транспорта

В Уфе проходят традиционные сплошные проверки пассажирского транспорта.

Фото №1 - В Уфе продолжаются проверки пассажирского транспорта

По информации городской Госавтоинспекции, рейды направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок и снижение числа дорожно-транспортных происшествий.

Инспекторы ДПС и представители других заинтересованных ведомств проверяют наличие и соответствие необходимой документации, включая иностранные водительские удостоверения. Также осуществляется проверка технического состояния транспортных средств в соответствии с установленными стандартами.

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