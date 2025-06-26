В Башкирии начальник смены обвиняется в гибели двух работников

В Стерлитамаке начальник смены одного из заводов предстанет перед судом за нарушение требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как сообщили в прокуратуре республики, в августе 2024 года, при подготовке к ремонту трубопровода, где была замечена утечка, обвиняемый серьезно нарушил порядок выполнения работ. Он не обеспечил полное стравливание давления и продувку трубопровода инертным газом для удаления остатков взрывоопасных веществ. Это привело к разгерметизации трубопровода, загоранию газовоздушной смеси и последующему воздействию ударной волны.

В результате инцидента два работника завода погибли, еще один получил серьезные травмы. Также пострадал 12-летний мальчик, находившийся рядом. Гаражный комплекс, расположенный поблизости, также понес ущерб на общую сумму свыше 14 млн рублей.