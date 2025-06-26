В Башкирии военнослужащие осваивают медицинские навыки

В Чишминском районе военнослужащие осваивают медицинские навыки, превращаясь в героев на поле боя. В стрессовых условиях они учатся спасать жизни, и каждое занятие – не просто тренировка, а школа мужества.

Как вытащить раненого с поля боя или из бронемашины, оказать первую помощь – уже не на словах, а на деле. Все это происходит в условиях, приближенных к реальности боевых действий. Среди обучающихся – солдаты-срочники саперной Алкинской бригады.

Здесь представители Росгвардии делятся советами, как правильно перевязать руку при ранении, как зафиксировать товарища при транспортировке, как сохранить ценные секунды и спасти жизнь.

Это аптечка первого эшелона. В ней находится все самое необходимое: жгут, перчатки, обезболивающее и турникет. Она предназначена для тех случаев, когда первую медицинскую помощь нужно оказать себе самому.

Инициатором проведения этого мероприятия стала Светлана Туразянова. В апреле она впервые выехала в зону специальной военной операции в качестве волонтера. После поездки женщина поняла, насколько важно, чтобы не только медработники, но и другие граждане знали, как нужно действовать в угрожающей жизни ситуации.

Мы запустили новый проект «Тактическая медицина» в условиях, приближенных к военно-полевым. Суть этого проекта в том, чтобы каждый человек смог в нештатной ситуации оказать помощь себе и своему товарищу. Светлана Туразянова, член Общественной палаты Республики Башкортостан

Здесь дают такие знания, которые могут спасти не одну жизнь. Это как школьная таблица умножения – такое нужно знать назубок.

Процент потерь среди личного состава после таких занятий снижается до 50 процентов. Андрей, представитель группы «Друзья медицины Донбасса»