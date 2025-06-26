В Уфе прошел этап чемпионата пилотирования дронов

100 активистов приняли участие в региональном этапе всероссийского чемпионата пилотирования дронов. Мероприятие прошло в Уфе на базе Межвузовского кампуса. Цель чемпионата – формирование новых знаний, умений и компетенций.

Около 100 участников прошли теоретическое тестирование, а также преодолели на скорость виртуальную воздушно-спортивную трассу, используя пульт управления в дисциплине «Технический симулятор – гонки беспилотных воздушных судов». Симулятор позволяет проверить начальные навыки пилотирования за счет условий максимально приближённых к реальности.