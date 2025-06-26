В Уфе стартовал финал Спартакиады молодежи России по спортивной гимнастике

В Уфе стартовал финал VI летней Спартакиады молодежи России по спортивной гимнастике. Это главные соревнования юниоров и юниорок страны. Турнир проходит с 25 по 29 июня в Центре гимнастики Республики Башкортостан.

По итогам двух отборочных этапов были определены сильнейшие команды субъектов страны. Всего в соревнованиях принимает участие 165 спортсменов из 42 регионов.

Полным составом выступаем на Спартакиаде молодежи. Это еще раз доказывает, что у нас есть резерв. У нас ведется хорошая селекционная работа по спортивной гимнастике. У нас для этого есть все инструменты и такой прекрасный центр.

Артем Новиков, заместитель министра спорта Республики Башкортостан

Два гимнаста ваших у меня в списках сборной. Они почти постоянно у меня на сборах. Это Глеб Редькин и Мунхей Дё. Молодые гимнасты, подающие надежды. Тренер – Лавриков Павел.

Владимир Кириллов, старший тренер молодежной сборной России по спортивной гимнастике

Спортсмены поборются за медали в командных соревнованиях, многоборье и в финалах на отдельных видах. Также по результатам всех соревнований будут определены лучшие сборные отдельно у юношей и девушек. В Уфу приехали сильнейшие молодые спортсмены России, среди них члены сборной страны.

В прошлом году проходило первенство России юниорское здесь, в Уфе. Был второй этап Спартакиады. Видимо, нам доверяют, знают, что мы качественно проведем, поэтому выбрали Уфу.

Ирина Дороднова, главный судья соревнований
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