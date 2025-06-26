В Уфе стартовал финал Спартакиады молодежи России по спортивной гимнастике

Полным составом выступаем на Спартакиаде молодежи. Это еще раз доказывает, что у нас есть резерв. У нас ведется хорошая селекционная работа по спортивной гимнастике. У нас для этого есть все инструменты и такой прекрасный центр.

Артем Новиков, заместитель министра спорта Республики Башкортостан