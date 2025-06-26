В Уфе стартовал финал Спартакиады молодежи России по спортивной гимнастике

В Уфе стартовал финал
VI летней Спартакиады молодежи России по спортивной гимнастике. Это главные соревнования
юниоров и юниорок страны. Турнир проходит с 25 по 29 июня в Центре гимнастики
Республики Башкортостан.
По итогам двух
отборочных этапов были определены сильнейшие команды субъектов страны. Всего в
соревнованиях принимает участие 165 спортсменов из 42 регионов.
Полным
составом выступаем на Спартакиаде молодежи. Это еще раз доказывает, что у нас
есть резерв. У нас ведется хорошая селекционная работа по спортивной гимнастике.
У нас для этого есть все инструменты и такой прекрасный центр.Артем Новиков, заместитель министра спорта Республики Башкортостан
Два
гимнаста ваших у меня в списках сборной. Они почти постоянно у меня на сборах.
Это Глеб Редькин и Мунхей Дё. Молодые гимнасты, подающие надежды. Тренер –
Лавриков Павел.Владимир Кириллов, старший тренер молодежной сборной России по спортивной гимнастике
Спортсмены поборются за
медали в командных соревнованиях, многоборье и в финалах на отдельных видах.
Также по результатам всех соревнований будут определены лучшие сборные отдельно
у юношей и девушек. В Уфу приехали сильнейшие молодые спортсмены России, среди
них члены сборной страны.
В
прошлом году проходило первенство России юниорское здесь, в Уфе. Был второй
этап Спартакиады. Видимо, нам доверяют, знают, что мы качественно проведем, поэтому
выбрали Уфу.Ирина Дороднова, главный судья соревнований