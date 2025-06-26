В Башкирии задержали водителя с коноплей в багажнике

Инспекторы ГАИ Ишимбайского района остановили 34-летнего водителя «ВАЗ-2110» для проверки документов. Во время беседы мужчина заметно нервничал, что вызвало подозрения у полицейских. В результате обыска его транспортного средства, в багажнике был обнаружен мешок с растительным веществом со специфическим запахом.