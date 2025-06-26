В Башкирии в зеркальную дату поженились 245 пар

В Госкомюстиции Башкирии рассказали, что 25 июня, в одну из самых красивых дат текущего года, в регионе зарегистрировано 245 браков.

Наибольшее количество браков заключено в Уфе: 15 пар в ЗАГСе Кировского района, 9 пар в Советском районе и 7 пар в Калининском районе. По всей республике первое место занял город Октябрьский с 17 свадьбами, второе — Нефтекамск с 15 парами, а третье — Стерлитамак с 12 браками.