В Уфе концентрация опасных газов превысила норму

Специалисты Башгидрометцентра сообщили, что в Уфе зафиксировали превышение допустимой концентрации опасных газов в воздухе.
В частности, речь идёт об изопропилбензоле. 24 июня на контрольном пункте по улице Ульяновых в 13:00 зафиксировали 1,4 ПДК опасного вещества. К 16:00 концентрация газа увеличилась до 1,6.
Небольшое количество изопропилбензола может вызвать раздражение слизистых, кашель, першение в горле и затрудненное дыхание. Продолжительное воздействие вещества способно привести к головным болям, тошноте и головокружению, а при хроническом воздействии – негативно сказаться на работе печени, почек и других внутренних органов.