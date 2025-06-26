Глава Башкирии сообщил о высоком спросе на площадки для новых производств

Глава республики Радий Хабиров сообщил о высоком спросе на площадки для новых производств. Так, только Корпорация развития Башкирии в прошлом году приняла около 80 запросов от бизнеса, с начала текущего года – еще 30. 50 проектов уже рассмотрели на «Инвестиционных часах».

На сегодняшний день в республике насчитывается 1400 свободных площадок, которые можно предложить инвесторам для реализации проектов. По этому показателю Башкирия входит в число лидеров среди регионов России. Чтобы инвесторам было удобно подобрать нужный ему участок, все данные о свободных площадках загрузили на инвестиционную карту Башкирии. Здесь же можно оценить наличие транспортной и инженерной инфраструктуры, преференциальных зон и т. д.