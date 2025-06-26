В Уфе работает выездной модуль федеральной программы подготовки управленцев

В Уфе стартовала работа выездного модуля федеральной программы подготовки управленческих кадров. Учебный курс реализуется на базе президентской академии. Он разработан для опытных управленцев, которые решили свои знания расширить и систематизировать.

В программе 12 модулей. И один из них, посвященный вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, участники курса будут изучать в Башкортостане. Глава республики записал участникам программы, приехавшим в регион из разных уголков страны, видеообращение. Радий Хабиров отметил, что в Башкортостане создаются условия для того, чтобы каждый народ мог изучать родной язык и культуру. Вопросы межконфессионального характера возникают, однако опыт управленческой команды и прямое общение с людьми помогают сохранять мир и согласие.