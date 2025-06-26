В Уфе работает выездной модуль федеральной программы подготовки управленцев

В Уфе стартовала работа выездного модуля федеральной программы подготовки управленческих кадров. Учебный курс реализуется на базе президентской академии. Он разработан для опытных управленцев, которые решили свои знания расширить и систематизировать.

В программе 12 модулей. И один из них, посвященный вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, участники курса будут изучать в Башкортостане. Глава республики записал участникам программы, приехавшим в регион из разных уголков страны, видеообращение. Радий Хабиров отметил, что в Башкортостане создаются условия для того, чтобы каждый народ мог изучать родной язык и культуру. Вопросы межконфессионального характера возникают, однако опыт управленческой команды и прямое общение с людьми помогают сохранять мир и согласие.

Наша республика является одной из самых многонациональных регионов страны. Перепись 2020 года зафиксировала представителей 160 национальностей. Вместе с тем основу, коренными народами мы считаем три цивилизационных суперэтноса: восточно-славянский, финно-угорский и тюркский.

Азат Бадранов, и.о. руководителя администрации Главы Республики Башкортостан

Самое главное – это единство людей, это искренность людей, тогда никакие внешние факторы, которые стараются дестабилизировать ситуацию не только в регионе, но и в стране, ничего не смогут сделать. У республики, у органов власти республики очень большой опыт работы именно в этой сфере, поэтому мы решили посетить регион, узнать лучшие практики и насладиться замечательной республикой.

Тигран Занко, директор программы подготовки высших управленческих кадров Doctor of Public Administration
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