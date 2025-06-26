Премьер-министр Башкирии встретился с предпринимателями в Туймазах

«Территория общения». В Туймазах премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров встретился с местными предпринимателями. Это мероприятие стало продолжением серии диалогов с бизнесменами, проходящей по поручению главы республики Радия Хабирова в разных муниципалитетах региона. О вопросах и перспективах современного предпринимателя – в нашем сюжете.

Именно так, строчка за строчкой, слой за слоем изготавливают матрасы. На туймазинском предприятии их 60 моделей: жесткие, мягкие, двусторонние, для детей и взрослых. А еще подушки, кровати – все, что нужно для сладкого сна. Несмотря на то, что основной цех открыли не так давно, полтора года назад, его мощностей уже недостаточно. Поэтому производитель намерен построить ещё один корпус, чтобы завоевать новые рынки.

Если в начале своей 20-летней истории на предприятии выпускали 100 матрасов в месяц, теперь только за сутки – почти 2 тысячи готовых изделий. География поставок охватывает всю Россию и страны СНГ: продукцию уже оценили в Белоруссии, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

Без поддержки руководства республики выйти на такой уровень вряд ли получилось бы в столь короткие сроки. И на содействие со стороны региональных властей предприниматели могут рассчитывать. Чтобы услышать бизнес-сообщество регулярно проводятся выездные встречи, одна из них и состоялась в Туймазах. В районе зарегистрировано около 4500 предпринимателей, работающих в разных отраслях.

На встречу пришли как руководители крупных фирм, так и начинающие предприниматели и самозанятые. Каждый смог задать вопросы и озвучить свои предложения. По мнению бизнес-сообщества, развитие предпринимательства в Туймазах связано с созданием условий и постоянным вниманием к бизнесу.