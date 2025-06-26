Биологи Башкирии пересчитали дикий гладиолус

В заповеднике «Шульган-Таш» провели традиционный учет гладиолуса тонкого в период его цветения. Интересно, что на Южном Урале гладиолус тонкий размножается только вегетативно, образуя отростки от материнского растения.

Шпажник тонкий включен в Красную книгу республики и охраняется на территории национального парка «Башкирия», природного парка «Мурадымское ущелье», а также в заказнике «Шайтантау», которые входят в состав биосферного резервата «Башкирский Урал».

По информации специалистов, состояние популяций гладиолуса тонкого в регионе находится на грани угрозы. Однако в Кугарчинском районе в этом году на площади около 5 га зафиксированы десятки тысяч цветущих особей с плотностью 15 экземпляров на квадратный метр. Тем не менее, биологи подчеркивают, что этот вид является слабоконкурентоспособным, и любое изменение в водном режиме может привести к его исчезновению.