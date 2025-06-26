В Сибае группа волонтеров «Ватан» помогает бойцам СВО

В Сибае продолжает работу группа волонтеров «Ватан», которые помогают бойцам, участвующим в специальной военной операции. Дина и Фархетдин Муратовы – пенсионеры, они плетут маскировочные сети для фронта. Супруги были первыми в городе, кто начал заниматься этим делом.

С момента начала своей деятельности Муратовы сплели более 350 сетей, длина которых варьируется от 5 до 15 метров. В их копилке также десятки маскировочных пончо и халатов, а также множество посылок с гуманитарной помощью. Каждый день они собирают и отправляют необходимые вещи для бойцов.