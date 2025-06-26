Житель Башкирии проведет 16 лет в колонии за производство наркотиков

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов республики, в ноябре 2024 года обвиняемый начал переписку с незнакомцем, который предложил ему заняться производством наркотиков и продавать их в составе организованной группы, где он выступал в роли производителя запрещённых веществ. Мужчина согласился на предложение и организовал подпольную лабораторию у себя дома, закупив необходимое оборудование через интернет и магазины.