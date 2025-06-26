Житель Башкирии проведет 16 лет в колонии за производство наркотиков

Верховный суд Башкирии вынес приговор в отношении 29-летнего жителя Благовещенска. Он обвиняется в производстве наркотиков в особо крупных размерах.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов республики, в ноябре 2024 года обвиняемый начал переписку с незнакомцем, который предложил ему заняться производством наркотиков и продавать их в составе организованной группы, где он выступал в роли производителя запрещённых веществ. Мужчина согласился на предложение и организовал подпольную лабораторию у себя дома, закупив необходимое оборудование через интернет и магазины.
В декабре 2023 года, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники УФСБ обнаружили в гараже подсудимого более 21 кг наркотиков.
Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Видео: Объединённая пресс-служба судов РБ.