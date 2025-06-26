Радий Хабиров принял участие в заседании генсовета «Единой России»

«Единая Россия» в Башкортостане объединяет десятки тысяч человек. Это люди, которые болеют за страну, которые хотят что-то изменить и видят в партии реальную силу. Поэтому обороты сбавлять не будем, продолжим также плотно работать. Существуют разные каналы сбора информации о наиболее острых темах, которые беспокоят жителей. Один из них – Народная программа «Единой России». Сегодня мы увидели, что удалось решить много разных вопросов, которые касаются демографии, комфортной городской среды, ремонта школ, освещения, социальной помощи. Это то, что делает жизнь человека комфортной. Сейчас будут формировать новую Народную программу. Это действительно рабочий инструмент, который позволяет сделать жизнь людей лучше.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан