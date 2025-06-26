Радий Хабиров принял участие в заседании генсовета «Единой России»

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в заседании генерального совета партии «Единая Россия». Одной из главных тем стали результаты реализации партийных проектов и Народной программы партии: ремонт школ, постройка фельдшерско-акушерских пунктов, газификация и многое другое.

К слову, за время работы проекта «Реальные дела» в Башкортостане исполнено более 9 тысяч наказов жителей. А, к примеру, «Городская среда» позволила привести в порядок более 1300 дворов и 8 тысяч подъездов. Башкортостан был также отмечен как пример работы филиала Высшей партийной школы.

Когда мы начали общаться с нашими региональными отделениями в рамках форумов, то увидели серьёзный запрос на открытие филиалов Высшей партийной школы в субъектах Российской Федерации. Такой филиал у нас сегодня полноценно функционирует в Башкортостане. Радий Фаритович, благодарю вас за то, что нам удалось реализовать этот проект. Сегодня можно поехать в республику и посмотреть, как эффективно он работает.

Владимир Якушев, секретарь генерального совета партии «Единая Россия»

«Единая Россия» в Башкортостане объединяет десятки тысяч человек. Это люди, которые болеют за страну, которые хотят что-то изменить и видят в партии реальную силу. Поэтому обороты сбавлять не будем, продолжим также плотно работать. Существуют разные каналы сбора информации о наиболее острых темах, которые беспокоят жителей. Один из них – Народная программа «Единой России». Сегодня мы увидели, что удалось решить много разных вопросов, которые касаются демографии, комфортной городской среды, ремонта школ, освещения, социальной помощи. Это то, что делает жизнь человека комфортной. Сейчас будут формировать новую Народную программу. Это действительно рабочий инструмент, который позволяет сделать жизнь людей лучше.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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