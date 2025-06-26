Радий Хабиров принял участие в заседании генсовета «Единой России»

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в заседании генерального совета партии «Единая Россия». Одной из главных тем стали результаты реализации партийных проектов и Народной программы партии: ремонт школ, постройка фельдшерско-акушерских пунктов, газификация и многое другое.
К слову, за время работы проекта «Реальные дела» в Башкортостане исполнено более 9 тысяч наказов жителей. А, к примеру, «Городская среда» позволила привести в порядок более 1300 дворов и 8 тысяч подъездов. Башкортостан был также отмечен как пример работы филиала Высшей партийной школы.