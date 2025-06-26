В Башкирии семьям в социально опасном положении выдают извещатели с GSM-модулем

В Башкортостане начали выдавать пожарные извещатели с GSM-модулем семьям, находящимся в социально опасном положении. Соответствующее поручение дал глава республики Радий Хабиров. Особенность устройства в том, что в случае опасности он подает сигнал на несколько номеров, а значит, помощь придет быстрее. Пилотными в проекте стали семь районов. Ранее такие извещатели получали только инвалиды.

Сим-карта позволит такому пожарному извещателю самостоятельно совершать звонки. В случае ЧП сигнал поступит на телефон экстренных служб, администрации сельсовета и самой хозяйки дома. У Ларисы Штеркель двое малолетних детей, чья безопасность для женщины на первом месте.

Сотрудники Госкомитета республики по ЧС также программируют модули. Они вводят команды с номерами телефонов, которые и получат сигнал из этого дома.

Также сотрудники Госкомитета республики по ЧС проводят беседы с детьми, проверяют их знания по безопасности и раздают памятки. Всего в Аургазинском районе в рамках пилотного проекта четырём семьям выдали пожарные извещатели с GSM-модулем.

С 2016 года льготным категориям граждан в республике выдано более 675 тысяч обычных пожарных извещателей, которые уже не раз спасали жизни. А устройства с GSM-модулем ранее получали только инвалиды 1-й группы. Теперь их начали выдавать и семьям, находящимся в социально опасном положении.

К слову, статистика пожаров в этом году тревожная. По данным Госкомитета по ЧС, в огне погибли 12 детей.