В Башкирии представители других регионов знакомятся с передовыми медпрактиками

В Уфу приехали представители регионов страны, чтобы посмотреть на передовые практики в медицине Башкортостана. В столицу прибыли делегации Мурманской, Ульяновской, Воронежской и Липецкой областей, а также Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Гостям продемонстрировали практики по улучшению работы первичного звена, цифровую трансформацию и возможности телемедицины. Одной из площадок стала Республиканская клиническая больница.

Медицина – одна из сфер, куда активно внедряется ИИ. Сейчас врачи могут прибегнуть к его помощи в процессе диагностики пациентов. Искусственный интеллект уже расшифровывает рентгеновские снимки.

Между врачом и пациентом не одна сотня километров. Но чтобы попасть на приём к специалистам РКБ, ехать в столицу и тратить на это целый день не нужно. Для пожилых людей это спасение. Гостям продемонстрировали возможности телемедицины. Пациент может попасть на приём, даже находясь на работе.

Башкортостан – один из трёх регионов, которые принимали участие в пилотном проекте по улучшению работы первичного звена. Он реализуется под руководством Минздрава России.