В Уфе завершился финал Спартакиады молодежи России по самбо

Сегодня в Уфе завершился финал шестой летней Спартакиады молодежи России по самбо. Соревнования проходили во Дворце борьбы. В них приняли участие юниоры и юниорки до 20 лет из 43 регионов России.
По итогам первого дня состязаний бронзовыми призерами Спартакиады стали Алеся Шарипова из Туймазов и Самат Маннанов из Уфы. Всего честь региона защищали 13 атлетов. Сегодня в своих весовых категориях за путёвку в сборную страны боролись 7 башкирских самбистов.
В весовой категории до 50 килограммов среди женщин одним из лидеров соревнований была Алия Мухаметьянова. Она уступила сопернице в первом круге соревнований. Однако победила в следующих схватках предварительного раунда и дошла до финала. В решающем поединке за золото Мухаметьянова проиграла чемпионке Европы Софье Солуяновой из Пензы и стала серебряным призером соревнований. В итоге первое общекомандное место Спартакиады завоевала сборная Москвы. Башкортостан – на седьмом месте в зачете.