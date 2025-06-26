В Уфе завершился финал Спартакиады молодежи России по самбо

Сегодня в Уфе завершился финал шестой летней Спартакиады молодежи России по самбо. Соревнования проходили во Дворце борьбы. В них приняли участие юниоры и юниорки до 20 лет из 43 регионов России.

По итогам первого дня состязаний бронзовыми призерами Спартакиады стали Алеся Шарипова из Туймазов и Самат Маннанов из Уфы. Всего честь региона защищали 13 атлетов. Сегодня в своих весовых категориях за путёвку в сборную страны боролись 7 башкирских самбистов.