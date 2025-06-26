В Уфе следж-хоккейная команда из бойцов СВО готовится к соревнованиям

Следж-хоккейная команда «Булат» готовится к всероссийским соревнованиям. Сегодня уфимцы провели первую открытую тренировку. Коллектив появился не так давно, тем не менее на следующий сезон «Булат» ставит грандиозные цели. Кто выступает за уфимский коллектив и на что сейчас делается основной акцент на тренировках?
Следж-хоккейную команду «Булат» презентовали в марте этого года. Особенность нового коллектива в том, что здесь выступают исключительно участники специальной военной операции, которые получили ранения на поле боя.
В следж-хоккее достаточно нюансов и трудностей. Но здесь, на льду, настоящие бойцы, которые точно знают, как справляться с препятствиями и достигать поставленных целей.
В команде остались три хоккеиста, которые ранее выступали за «Башкирских пиратов». Один из них – Сергей Кожевников. Опытный игрок подсказывает и направляет вновь прибывших в команду спортсменов. Ведь перед «Булатом» стоят большие задачи.
Сейчас уфимская команда еще формируется. На данный момент в составе 12 игроков. Попасть в коллектив может каждый желающий участник СВО, который в ходе боевых действий получил ранение.
До первого старта осталось не так много времени. Сейчас основной акцент во время тренировочного процесса делается на уверенном катании и владении клюшкой, что некоторым дается непросто.
Перед соревнованиями хоккеисты отправятся на учебно-тренировочные сборы, после чего в Санкт-Петербурге пройдет всероссийский старт, а уже осенью в Дзержинске стартует первый этап чемпионата страны «Группа Героев», где наша команда будет выступать во втором дивизионе.