В Уфе следж-хоккейная команда из бойцов СВО готовится к соревнованиям

Следж-хоккейная команда «Булат» готовится к всероссийским соревнованиям. Сегодня уфимцы провели первую открытую тренировку. Коллектив появился не так давно, тем не менее на следующий сезон «Булат» ставит грандиозные цели. Кто выступает за уфимский коллектив и на что сейчас делается основной акцент на тренировках?

Следж-хоккейную команду «Булат» презентовали в марте этого года. Особенность нового коллектива в том, что здесь выступают исключительно участники специальной военной операции, которые получили ранения на поле боя.

В следж-хоккее достаточно нюансов и трудностей. Но здесь, на льду, настоящие бойцы, которые точно знают, как справляться с препятствиями и достигать поставленных целей.

Они привыкли достигать, они привыкли бороться, они привыкли побеждать, и поэтому как раз таки в рамках спорта они могут вернуться к мирной жизни и вновь испытать те самые чувства победы за свой регион, за страну. Артём Новиков, заместитель министра спорта Республики Башкортостан

В команде остались три хоккеиста, которые ранее выступали за «Башкирских пиратов». Один из них – Сергей Кожевников. Опытный игрок подсказывает и направляет вновь прибывших в команду спортсменов. Ведь перед «Булатом» стоят большие задачи.

Передаем опыт в части тактического мышления, физической подготовки, технической подготовки саней, заточки саней, какие-то секреты, какие-то лайфхаки, которые для ребят новые. Всё это им, конечно, рассказываем. Вместе готовим. Сергей Кожевников, защитник СХК «Булат»

Сейчас уфимская команда еще формируется. На данный момент в составе 12 игроков. Попасть в коллектив может каждый желающий участник СВО, который в ходе боевых действий получил ранение.

Можно обращаться в фонд «Защитники Отечества», можно обращаться в хоккейную команду «Кировец», потому что менеджмент единый. Сейчас появилась информация и на сайте команды «Булат», можно непосредственно туда. Или в центр спортивной подготовки, где мы находимся, где будет базироваться команда. Рустем Ахмадинуров, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан, советник Главы Республики Башкортостан по спорту

До первого старта осталось не так много времени. Сейчас основной акцент во время тренировочного процесса делается на уверенном катании и владении клюшкой, что некоторым дается непросто.

Тренируемся, ставим катание, владение клюшками, до взаимодействий пока не добрались, потому что основополагающее – это катание и владение клюшками. Как только поймем, что у нас все готово, начнем взаимодействие отрабатывать. Сергей Кочетков, тренер СХК «Булат»