Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в предстоящие выходные

Согласно данным синоптиков, сегодня, 27 июня, ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах ливни и град. Ветер южный и юго-западный, во время грозы возможно шквалистое усиление до сильного. Ночью температура воздуха составит от +10 до +15°C, а днем – от +17 до +22°C.