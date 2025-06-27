Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в предстоящие выходные

Согласно данным синоптиков, сегодня, 27 июня, ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах ливни и град. Ветер южный и юго-западный, во время грозы возможно шквалистое усиление до сильного. Ночью температура воздуха составит от +10 до +15°C, а днем – от +17 до +22°C.
В субботу и воскресенье, 28 и 29 июня, также прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер изменит направление с южного на западный, с порывами. Ночью температура воздуха будет в пределах +10,+15°C, днем – +16,+21°C.