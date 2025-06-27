Спасатели Башкирии обследовали пляжи с помощью квадрокоптеров

Сотрудники МЧС России совместно с представителями Госкомитета Башкирии по ЧС провели профилактические рейды на пляжах Уфы.

Для выявления купающихся в несанкционированных местах был осуществлён мониторинг с использованием квадрокоптеров. Также проверили состояние и оборудование всех официальных пляжей столицы.

Специалисты напомнили отдыхающим о запрете купания в необорудованных местах, раздавали информационные памятки и обучали основам оказания первой помощи. Особое внимание уделили запрету на купания в состоянии алкогольного опьянения и необходимости постоянного контроля за детьми во время отдыха у воды.

Ведомства отметили, что такие рейды будут проводиться на регулярной основе для повышения безопасности населения в летний период.