Глава Башкирии поздравил обладателей «Золотой маски»

Итого, семь «Золотых масок» в 2025 году. А всего на премию номинировали три наших театра в 17 категориях – кроме Театра оперы и балета, это Театр кукол и Стерлитамакский русский драмтеатр – впервые в истории. Считаю это настоящим триумфом нашей культуры, признанием высочайшего мастерства наших коллективов. Поздравляю всех причастных!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан