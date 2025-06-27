Глава Башкирии поздравил обладателей «Золотой маски»

Артисты Башкирского театра оперы и балета стали обладателями «Золотой Маски». Глава региона поздравил таланты с успехом.
В Российской национальной театральной премии артисты из Башкирии поучили целых шесть наград. Опера «В ночь лунного затмения» Башкирского академического театра оперы и балета удостоена «Золотой Маски» сразу в пяти номинациях: «Лучшая работа дирижера» (Валерий Платонов), «Лучшая мужская роль» (Василий Ефимов), «Лучшая женская роль» (Любовь Буторина), «Лучшая работа художника-постановщика. Музыкальный театр» и «Лучшая работа художника по костюмам» (обе – Екатерина Малинина). Балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая мужская роль. Балет» (Сергей Бикбулатов). А весной эту постановку показывали в Большом театре в Москве.
Радий Хабиров отметил, что это самое большое число наград среди регионов. Также это личный рекорд для республики. Ранее спецпремию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» в этом году уже получил артист театра кукол Айрат Ахметшин.