В Уфе при выкорчевывании дерева нашли мину времен ВОВ

В Управление Росгвардии по Башкирии поступило сообщение о том, что в Уфе при выкорчевывании дерева найден предмет, внешне напоминающий артиллерийский снаряд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия немедленно прибыли специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Урал». Они осмотрели находку и выяснили, что обнаруженный предмет является 82-мм минометной миной времен Великой Отечественной войны. Корпус мины был со следами сильной коррозии, а заряд взрывчатого вещества отсутствовал.

В ходе экспертизы было установлено, что мина не представляет опасности. После завершения проверки боеприпас передали сотрудникам полиции для дальнейших оперативно-следственных действий.