В Башкирии юный водитель устроил опасный дрифт

В городе Октябрьский задержали юного «дорожного» хулигана. Об этом рассказали в ГАИ региона.

В социальных сетях инспекторы обнаружили видеозапись, на которой водитель на ВАЗ-21099 совершает опасные манёвры на оживленной улице. Автомобилист был найден. Им оказался 18-летний местный житель, который получил водительские права всего 2 месяца назад.