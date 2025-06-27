В Башкирии юный водитель устроил опасный дрифт

В городе Октябрьский задержали юного «дорожного» хулигана. Об этом рассказали в ГАИ региона.
В социальных сетях инспекторы обнаружили видеозапись, на которой водитель на ВАЗ-21099 совершает опасные манёвры на оживленной улице. Автомобилист был найден. Им оказался 18-летний местный житель, который получил водительские права всего 2 месяца назад.
В отношении хулигана составили несколько административных материалов. Парень признался в нарушении правил дорожного движения и пожалел о случившемся.
Фото: ГАИ РБ.