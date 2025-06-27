Выпускник из Башкирии получил 0 баллов на ЕГЭ из-за сбоя ноутбука

Родители школьника рассказали, что их сын сдавал ЕГЭ по информатике, однако после выполнения первого задания ноутбук вышел из строя. Технику сразу заменили, выпускник завершил экзамен до конца. Но 23 июня выяснилось, что проверена была только первая часть экзамена, которая была совершена с неисправного ноутбука. Ребёнок получил 0 баллов.