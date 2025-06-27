Выпускник из Башкирии получил 0 баллов на ЕГЭ из-за сбоя ноутбука

В Башкирии выпускник не получил оценку на ЕГЭ из-за сбоя техники. Ситуация произошла в селе Киргиз-Мияки.
Родители школьника рассказали, что их сын сдавал ЕГЭ по информатике, однако после выполнения первого задания ноутбук вышел из строя. Технику сразу заменили, выпускник завершил экзамен до конца. Но 23 июня выяснилось, что проверена была только первая часть экзамена, которая была совершена с неисправного ноутбука. Ребёнок получил 0 баллов.
Региональный центр обработки информации подтвердил получение данных с обоих ноутбуков, однако файлы с резервного компьютера не были переданы в Федеральный центр тестирования. Учителя отметили, что у школы есть копия ответов с резервного ноутбука.
Ситуацию взял на контроль министр образования Башкирии, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Рособрнадзор с просьбой помочь семье. Результаты экзамена намерены перепроверить.