В Башкирии рабочий пострадал при взрыве на заправке

В Нефтекамске во время выполнение ремонтных работ произошел хлопок газовоздушной смеси из-за остатков бензиновых паров. Как сообщили в региональном МЧС, инцидент случился сегодня утром, 27 июня, на улице Дорожной.

К счастью, последующего возгорания не произошло. Топливная емкость, которая подвергалась распиловке, была ликвидирована. В этот момент автозаправочная станция не функционировала и была закрыта на ремонтные работы.

В результате происшествия 36-летний рабочий получил незначительный ушиб мягких тканей. После медицинского осмотра его отпустили на амбулаторное лечение.

Прокуратура уже организовала проверку. В ходе нее будет оцениваться соблюдение норм промышленной безопасности и охраны труда во время ремонтных работ. Если будут выявлены нарушения, прокурорские органы примут необходимые меры.