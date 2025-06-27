В Башкирии зафиксировали 35 нарушений в пассажирских перевозках

В Уфе вчера, 26 июня, на Демском шоссе сотрудники Минтранса и дорожного хозяйства Башкирии совместно с Госавтоинспекцией и представителями других заинтересованных ведомств провели рейд с целью улучшения качества перевозок.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Руслан Гарипов сообщил, что в ходе мероприятия было выявлено 35 нарушений правил перевозок как у водителей такси, так и у автобусов. Основное внимание уделялось наличию и правильному оформлению путевых листов, доступности услуг для людей с ограниченными возможностями, соблюдению графиков и чистоте в салонах.

У легковых такси проверялись разрешительные документы, полисы обязательного страхования и наличие детских удерживающих устройств.

С 10 марта было задержано 89 водителей и 36 автомобилей, осуществлявших перевозки без действительных водительских удостоверений. Работы в этом направлении будут продолжаться, заявили в ведомстве.