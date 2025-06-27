В Башкирии осудили мужчину, который избил сожительницу

В Башкирии перед судом предстал мужчина, которого обвинили в избиении сожительницы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В апреле мужчина, находясь в состоянии опьянения, начал конфликтовать с сожительницей. Он несколько раз ударил женщину по лицу. На следующий день ссора продолжилась. В порыве агрессии мужчина начал душить сожительницу, нанёс удары по голове женщины, а также угрожал убить.