В Башкирии осудили мужчину, который избил сожительницу

В Башкирии перед судом предстал мужчина, которого обвинили в избиении сожительницы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
В апреле мужчина, находясь в состоянии опьянения, начал конфликтовать с сожительницей. Он несколько раз ударил женщину по лицу. На следующий день ссора продолжилась. В порыве агрессии мужчина начал душить сожительницу, нанёс удары по голове женщины, а также угрожал убить.
Стало известно, что ранее мужчина был судим за преступления против личности и собственности. Ему назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.