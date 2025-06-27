В Башкирии ремонтируют трассу в Стерлибашевском районе

В Стерлибашевском районе приступили к ремонту одной из основных дорог. Она соединяет райцентр со Стерлитамаком и Федоровским районом. Долгое время трасса была разбита. Когда местные автолюбители смогут проехать по ровному асфальту?
Тысячи тонн асфальта, более 20 единиц техники – все это необходимо для создания комфортных условий для местных автомобилистов.
Это стела Стерлибашевского района. Именно на этом участке начался ремонт дороги. Рабочие уже проложили полтора километра первого слоя асфальта. Если погода позволит, то работа закончится в срок.
До этого дорога была разбита и вся в трещинах, что, естественно, создавало немало аварийных ситуаций. Дорожники часто латали отдельные ямы, и только в этом году приступили к полноценному ремонту.
Перед выпуском асфальтобетон проходит проверку в лаборатории на качество. Только после удовлетворительных результатов испытаний покрытие доставляют на объект. Такие правила действуют на каждом участке республики, где проходят работы.
На сегодняшний день в республике в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется ремонт на 67 участках дорог. А жители Стерлибашевского района смогут оценить качество проделанной работы уже в конце июля.