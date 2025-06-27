В Башкирии ремонтируют трассу в Стерлибашевском районе

В Стерлибашевском районе приступили к ремонту одной из основных дорог. Она соединяет райцентр со Стерлитамаком и Федоровским районом. Долгое время трасса была разбита. Когда местные автолюбители смогут проехать по ровному асфальту?

Тысячи тонн асфальта, более 20 единиц техники – все это необходимо для создания комфортных условий для местных автомобилистов.

Это стела Стерлибашевского района. Именно на этом участке начался ремонт дороги. Рабочие уже проложили полтора километра первого слоя асфальта. Если погода позволит, то работа закончится в срок.

До этого дорога была разбита и вся в трещинах, что, естественно, создавало немало аварийных ситуаций. Дорожники часто латали отдельные ямы, и только в этом году приступили к полноценному ремонту.

После укладки первого слоя основания сразу же приступим к укладке второго слоя. Далее приступим к работам по выполнению отсыпки обочин и далее уже завершим работы после нанесения разметки. Тимур Гизатуллин, заместитель начальника по производству Стерлитамакского ДРСУ

Перед выпуском асфальтобетон проходит проверку в лаборатории на качество. Только после удовлетворительных результатов испытаний покрытие доставляют на объект. Такие правила действуют на каждом участке республики, где проходят работы.

В 2025 году мы планируем увеличить протяженность отремонтированных дорог, на этот год мы запланировали более 700 километров дорог регионального и межмуниципального значения. В первую очередь мы берем в работу дороги регионального значения, по которым трафик автомобиля выше, в том числе в эту протяженность входят и дороги, проходящие по популярным туристическим маршрутам. Альбина Гильмиянова, заведующий сектором по связям с общественностью управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан