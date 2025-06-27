В Уфе Алексей Касьянов встретился с выпускниками академии госуправления

Главный федеральный инспектор по Башкортостану Алексей Касьянов встретился с выпускниками Малой академии госуправления в Уфимском университете науки и технологий. Он вручил им сертификаты и ответил на вопросы.

Всего 23 человека проходили практику в структурах федеральной и республиканской власти. Выпускники академии входят в кадровый резерв Башкортостана и федерального округа. Алексей Касьянов отметил, что в Приволжье и в республике есть общественные проекты, которые предоставляют максимальные возможности проявлять свои способности молодежи по самым разным направлениям. Можно получить серьезные гранты на реализацию своих идей.