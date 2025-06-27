Делегация Башкирии приняла участие в XII Форуме регионов России и Беларуси

Делегация Башкортостана под руководством главы республики Радия Хабирова приняла участие в XII Форуме регионов России и Беларуси. Он прошел в Нижнем Новгороде.

Центральным событием деловой программы стало пленарное заседание форума «Молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства». Его провели председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Наталья Кочанова.

На площадке форума молодежное правительство Башкортостана заключило соглашение о сотрудничестве с общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи». Оно предусматривает совместную работу по реализации проектов и программ по разным направлениям. Представители Башкортостана провели ряд деловых встреч с представителями Беларуси.

За время, которое мы здесь уже присутствуем, обсудили все наши инвестиционные проекты, актуализировали стратегический план по сотрудничеству с Белоруссией, который у нас есть. И, конечно, сама повестка: кроме экономики, кроме инвестиционного сотрудничества, промкооперации, есть социальное взаимодействие. Как вы знаете, у нас очень много социальных проектов, таких как «Башкирское долголетие», взаимодействие по линии туризма, культуры, поддержка землячества, поддержка белорусов в Республике Башкортостан, молодёжное взаимодействие, молодёжное развитие.

Рустам Муратов, первый заместитель Премьер-министра Правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Мы с Республикой Башкортостан очень давно и плотно сотрудничаем. У нас давние плодотворные кооперационные связи. Ежегодно в республику поставляется порядка 40-50 наших комбайнов. Мы в компонентной базе в своих комбайнах используем и комплектующие, сделанные в Республике Башкортостан, это металлоконструкции различные, металлокомпенсатор, гидравлику периодически используем.

Владимир Овсянников, первый заместитель директора центра продаж и сервиса по России холдинга «Гомсельмаш» /Республика Беларусь/
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