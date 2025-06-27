Делегация Башкирии приняла участие в XII Форуме регионов России и Беларуси

Мы с Республикой Башкортостан очень давно и плотно сотрудничаем. У нас давние плодотворные кооперационные связи. Ежегодно в республику поставляется порядка 40-50 наших комбайнов. Мы в компонентной базе в своих комбайнах используем и комплектующие, сделанные в Республике Башкортостан, это металлоконструкции различные, металлокомпенсатор, гидравлику периодически используем.

Владимир Овсянников, первый заместитель директора центра продаж и сервиса по России холдинга «Гомсельмаш» /Республика Беларусь/