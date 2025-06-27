Делегация Башкирии приняла участие в XII Форуме регионов России и Беларуси
Делегация Башкортостана
под руководством главы республики Радия Хабирова приняла участие в XII Форуме регионов
России и Беларуси. Он прошел в Нижнем Новгороде.
Центральным событием
деловой программы стало пленарное заседание форума «Молодежь Беларуси и России –
наследники Великой Победы и будущее Союзного государства». Его провели председатель
Совета Федерации России Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики
Национального Собрания Беларуси Наталья Кочанова.
На площадке форума
молодежное правительство Башкортостана заключило соглашение о сотрудничестве с
общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи». Оно
предусматривает совместную работу по реализации проектов и программ по разным
направлениям. Представители Башкортостана провели ряд деловых встреч с
представителями Беларуси.
За время, которое мы
здесь уже присутствуем, обсудили все наши инвестиционные проекты,
актуализировали стратегический план по сотрудничеству с Белоруссией, который у
нас есть. И, конечно, сама повестка: кроме экономики, кроме инвестиционного
сотрудничества, промкооперации, есть социальное взаимодействие. Как вы знаете,
у нас очень много социальных проектов, таких как «Башкирское долголетие»,
взаимодействие по линии туризма, культуры, поддержка землячества, поддержка
белорусов в Республике Башкортостан, молодёжное взаимодействие, молодёжное
развитие.
Рустам Муратов, первый заместитель Премьер-министра Правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан
Мы с Республикой
Башкортостан очень давно и плотно сотрудничаем. У нас давние плодотворные
кооперационные связи. Ежегодно в республику поставляется порядка 40-50 наших
комбайнов. Мы в компонентной базе в своих комбайнах используем и комплектующие,
сделанные в Республике Башкортостан, это металлоконструкции различные,
металлокомпенсатор, гидравлику периодически используем.
Владимир Овсянников, первый заместитель директора центра продаж и сервиса по России холдинга «Гомсельмаш» /Республика Беларусь/