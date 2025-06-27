Коллектив Башкирского театра оперы и балета завоевал шесть «Золотых масок»

Это самое большое число наград среди регионов. И рекорд для республики: никогда прежде столько премий сразу наши театры не завоевывали, написал в социальных сетях глава региона Радий Хабиров. Рекордом стало и количество номинаций у театров республики в этом году – сразу 17, и в шести из них были одержаны победы.
«Золотая маска» – это главная театральная награда страны. Опера «В ночь лунного затмения» была удостоена ею сразу в пяти номинациях. Василий Ефимов – за лучшую мужскую роль, Валерий Платонов – за лучшую работу дирижёра, Любовь Буторина – за лучшую женская роль, Екатерина Малинина отмечена двумя наградами за лучшую работу художника-постановщика и художника по костюмам.
Сергей Бикбулатов получил «Золотую маску» за лучшую мужскую роль в балете «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь». Эту постановку в апреле показывали в Большом театре в Москве. Коллектив Башкирского театра оперы и балета сегодня вернулся из Казани в Уфу, где и проходила торжественная церемония награждения.