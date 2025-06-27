В Уфе заработали зоны платной парковки

Теперь за то, чтобы оставить машину в историческом центре, нужно будет заплатить. Тариф – 40 рублей в час. О первом дне работы платных зон – в нашем сюжете.

Как и всё новое, парковки могут кому-то показаться непонятным механизмом. Чтобы было легче разобраться, в начале каждой зоны под знаками установлена информационная подсказка. Сейчас действует несколько видов оплаты: интернет-сайт, банкомат, СМС и приложение. Последний способ самый удобный и информативный.

Бесплатный час стоянки разрешен зон возле социальных объектов: школ, детсадов, больниц, организаций культуры и спорта, органов госвласти. За соблюдением правил будут следить мобильные пункты, курсирующие в центре. Это машины со спецоборудованием. А в некоторых зонах установлены стационарные камеры высокого разрешения, как, например, на улице Ленина.

Занимать парковочное место необходимо, строго соблюдая разметку, иначе, возможно, придется платить сразу за два. Сам алгоритм оплаты не так сложен.

Если вы не оплатили заранее – не страшно. Сделать это можно и после, но до 23 часов 59 минут этого дня. Введение платных парковок местами жители восприняли бурно, решив по-своему протестировать систему: оставить подписи на знаках или проверить их на прочность.