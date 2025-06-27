В Уфе заработали зоны платной парковки

Теперь за то, чтобы оставить машину в историческом центре, нужно будет заплатить. Тариф – 40 рублей в час. О первом дне работы платных зон – в нашем сюжете.

Как и всё новое, парковки могут кому-то показаться непонятным механизмом. Чтобы было легче разобраться, в начале каждой зоны под знаками установлена информационная подсказка. Сейчас действует несколько видов оплаты: интернет-сайт, банкомат, СМС и приложение. Последний способ самый удобный и информативный.

Бесплатный час стоянки разрешен зон возле социальных объектов: школ, детсадов, больниц, организаций культуры и спорта, органов госвласти. За соблюдением правил будут следить мобильные пункты, курсирующие в центре. Это машины со спецоборудованием. А в некоторых зонах установлены стационарные камеры высокого разрешения, как, например, на улице Ленина.

Фото №1 - В Уфе заработали зоны платной парковки

Занимать парковочное место необходимо, строго соблюдая разметку, иначе, возможно, придется платить сразу за два. Сам алгоритм оплаты не так сложен.

Если вы не оплатили заранее – не страшно. Сделать это можно и после, но до 23 часов 59 минут этого дня. Введение платных парковок местами жители восприняли бурно, решив по-своему протестировать систему: оставить подписи на знаках или проверить их на прочность.

Припаркованных машин в центре заметно стало меньше. Тут и там виднеются пустующие участки. Замечены и те, кто пытается скрыть госномер. Сейчас прорабатывается вариант установки блокираторов на колёса. Но в администрации заявили, что надеются на сознательность жителей, и такие меры не понадобятся.

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