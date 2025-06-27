Из Башкирии в зону СВО отправился 153-й гумконвой

Из Башкортостана в зону СВО по поручению главы республики отправился 153-й гуманитарный конвой. В составе груза – генераторы, маскировочные сети, стройматериалы, медикаменты, письма и посылки от родных. Для выполнения боевых задач также погрузили автомобили и мотоциклы.
Помочь на передовой должны и несколько сотен беспилотников, большая часть – это ударные FPV-дроны, произведенные в республике. С колонной отправилась и гуманитарная помощь землякам из нескольких районов Башкортостана. Сопровождают груз представители регионального правительства.