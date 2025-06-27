Творческая бригада из Башкирии выступила в зоне СВО

Час на подготовку и настройку музыкального оборудования, полтора часа выступлений и отъезд. Накануне творческая бригада из Башкортостана отработала на территории специальной военной операции. О том, как проходят патриотические представления в боевой обстановке, – в нашем репортаже.
Ночного концерта ещё не было, признаются военнослужащие. Да и артисты, как правило, в бронежилетах и касках. Сейчас же подобрали место потише. Представление прошло под прикрытием РЭБ, подальше от линии боевого соприкосновения.
Несмотря на плотный график, творческая команда уже во второй раз за последние два месяца приезжает поддержать защитников Родины. Заслуженные артисты республики Гульсум Бикбулатова и Тимур Рамазанов для бойцов 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» исполнили песни и собственного сочинения, и военные, а также народные композиции.
Также к ребятам приехала команда общественной организации «Ете кыз», в переводе на русский – «Семь девушек». Проект создан женами и близкими бойцов. Цель одна – помочь приблизить победу. По словам руководителя объединения, главное, чтобы бойцы почувствовали, что народ и армия едины. Приехали не с пустыми руками.
Событие стало значимым для военных, подарив им заряд энергии, ощущение единства, поддержки и связи с родным домом, которого ребятам здесь так не хватает.
Артисты творческой бригады создали уникальную атмосферу и для раненых и врачей, выступив в одном из госпиталей.
Искусство, музыка, детские рисунки, тёплые слова поддержки – это то, что помогает бойцам оставаться сильными, даже когда вокруг непросто. «Мы выполняем свой долг», – говорят солдаты. А музыканты своим выступлением доказывают, что Родина рядом.
Выступления творческих бригад перед фронтовиками – это наша давняя отечественная традиция, ведущая своё начало ещё с Первой и Второй мировых войн. Во время Великой Отечественной войны советские артисты дали порядка полутора миллионов концертов. Сейчас количество творческих выступлений и сила поддержки защитникам Родины сопоставимы, говорят военнослужащие.