Творческая бригада из Башкирии выступила в зоне СВО

Час на подготовку и настройку музыкального оборудования, полтора часа выступлений и отъезд. Накануне творческая бригада из Башкортостана отработала на территории специальной военной операции. О том, как проходят патриотические представления в боевой обстановке, – в нашем репортаже.

Ночного концерта ещё не было, признаются военнослужащие. Да и артисты, как правило, в бронежилетах и касках. Сейчас же подобрали место потише. Представление прошло под прикрытием РЭБ, подальше от линии боевого соприкосновения.

Несмотря на плотный график, творческая команда уже во второй раз за последние два месяца приезжает поддержать защитников Родины. Заслуженные артисты республики Гульсум Бикбулатова и Тимур Рамазанов для бойцов 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» исполнили песни и собственного сочинения, и военные, а также народные композиции.

Нас вдохновляет, нам даёт уверенность в себе, что нас не забывают в Башкортостане, при наступлении вдохновляемся, с этой музыкой идём вперёд. позывной «Ватан»

Также к ребятам приехала команда общественной организации «Ете кыз», в переводе на русский – «Семь девушек». Проект создан женами и близкими бойцов. Цель одна – помочь приблизить победу. По словам руководителя объединения, главное, чтобы бойцы почувствовали, что народ и армия едины. Приехали не с пустыми руками.

Когда мы объявили сбор гуманитарной помощи, присоединились многие города и районы Республики Башкортостан. Провели акцию «Сладости для солдат». Женщины из Кармаскалинского, Абзелиловского, Балтачевского, Хайбуллинского, Туймазинского районов приготовили чак-чак, баурсак для наших бойцов. Ляйсан Рабаданова, руководитель общественной организации «Ете кыз»

Вы поймите, эти девушки для нас абсолютно не чужие люди, каждая из них со своей судьбой. Они не пиарятся и так далее. У Гульсум брат здесь родной, наш однополчанин, с нашей армии. У Зухры муж – ваш однополчанин. У Ляйсан муж воюет на Донецком направлении, Динара, к сожалению, потеряла своего близкого человека на фронте. Поэтому они все наши. Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими

Событие стало значимым для военных, подарив им заряд энергии, ощущение единства, поддержки и связи с родным домом, которого ребятам здесь так не хватает.

На сегодняшний день, независимо от того, что здесь происходит: взрывы, прилёты, «птички», – спасибо артистам, они приезжают и поднимают наш боевой дух. позывной «Певец»

Артисты творческой бригады создали уникальную атмосферу и для раненых и врачей, выступив в одном из госпиталей.

Во время службы, войны приезд наших артистов из Башкирии – это огромная радость, своих увидеть, и от них огромная поддержка для всех наших бойцов. позывной «Каил»

Артисты, как правило, поддерживают дух бойцов, помогают им здесь получить расслабление. Если ещё они из нашей республики приезжают, конечно, вносят нотки нашего национального колорита. позывной «Луна»

Искусство, музыка, детские рисунки, тёплые слова поддержки – это то, что помогает бойцам оставаться сильными, даже когда вокруг непросто. «Мы выполняем свой долг», – говорят солдаты. А музыканты своим выступлением доказывают, что Родина рядом.