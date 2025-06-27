В Уфе прошла ярмарка трудоустройства «Проффест»

В Уфе прошла всероссийская ярмарка трудоустройства «Проффест». Это событие является одним из мероприятий нацпроекта «Кадры». В Башкортостане более 600 работодателей предложили свыше 14 тысяч вакансий. Ярмарка проходит третий год и объединяет на одной площадке не только соискателей и компании, но и учебные заведения.

Ярмарка вакансий – это не только буклеты. Учреждения готовятся основательно. Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства ориентирует свои специальности на рынок труда. Сейчас особенно востребованы дизайнеры и технари. В этом году студентам предлагается новое направление обучения.

Несмотря на то, что это ярмарка вакансий, ее объединили с презентацией учебных заведений. На одном этаже абитуриенты узнают о поступлении, этажом ниже – о местах трудоустройства после учебы.

Предприятия делали из стендов настоящий театр, привлекая ростовых кукол, проводили игры и конкурсы, дарили подарки. Как всегда большой спрос на рабочие специальности – общаться с молодежью компании начинают еще со студенческой скамьи.

Вакансии предлагают не только заводы, но и госучреждения: больницы, полиция, Росгвардия – они прямо на площадке готовы примерить соискателям специальное обмундирование, погружая в профессию с ходу. Служба судебных приставов ждет на работу дознавателей и других специалистов.

В апреле прошла региональная ярмарка вакансий – с этого времени по июнь работу себе нашли более трех тысяч человек.

В регионе есть комплекс мероприятий, которые помогают встретиться кадрам и работодателям. Развивается промышленный туризм – он дает возможность попасть на закрытые производства.