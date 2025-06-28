В Уфе прошел региональный этап проекта «Вызов первых»

Я точно знаю, что количество участников прошлого и этого года разнится в три раза. Количество желающих принять участие в «Вызове первых» – это на муниципальных уровнях. Я уверен, что благодаря ребятам, которые сейчас здесь, мы сможем развивать эту историю, и в будущем году мы увеличим количество желающих во много раз.

Ранис Хасанов, председатель совета регионального отдела «Движения первых» Республики Башкортостан