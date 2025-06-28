В Уфе прошел региональный этап проекта «Вызов первых»

В Уфе прошел региональный этап Всероссийского проекта «Вызов первых». Мероприятие направлено на вовлечение молодежи в занятия спортом, ведь здесь участие принимают школьники от 6 до 18 лет. В столице республики мероприятие проходит второй год подряд.

На региональном этапе собрались 23 лучшие команды, которые заняли лидирующие позиции на муниципальном уровне. Соревновались участники фестиваля в пяти дисциплинах: вышибалы, классики, они показали свои навыки в гимнастике, прыжках через резинку и владения спортивной скакалкой.

Я точно знаю, что количество участников прошлого и этого года разнится в три раза. Количество желающих принять участие в «Вызове первых» – это на муниципальных уровнях. Я уверен, что благодаря ребятам, которые сейчас здесь, мы сможем развивать эту историю, и в будущем году мы увеличим количество желающих во много раз.

Ранис Хасанов, председатель совета регионального отдела «Движения первых» Республики Башкортостан

Медали разыгрывались в четырех возрастных категориях. Триумфаторами турнира стали коллективы из города Стерлитамак, Мелеузовского и Туймазинского районов. Победители и призёры регионального этапа отправятся на всероссийский старт. Он пройдет в середине августа в Красноярском крае.

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