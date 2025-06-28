В Башкирии мужчина упал с Розовых скал

Они смогли подобраться к пострадавшему. Оценив ситуацию, туристы вызвали спасателей. За время ожидания они оказали пострадавшему первую помощь — наложили повязки, попытались согреть мужчину и всё это время оставались с ним, поддерживая морально. Прибывшие спасатели оказали первую помощь пострадавшему, провели эвакуацию туриста с использованием специального снаряжения и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Кирилл Первов, председатель Госкомитета РБ по ЧС