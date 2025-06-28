В Башкирии мужчина упал с Розовых скал

В Белорецком районе зафиксировали очередное травмирование туриста на скалах. Об этом рассказали в МЧС.

Фото №1 - В Башкирии мужчина упал с Розовых скал

23-летний житель Уфы сорвался с Розовых скал между селами Ассы и Бриштамак. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Парень получил переломы ноги и плеча, но находился в сознании. Его бережно эвакуировали на носилках и передали врачам.

Отмечается, что на скалы парень приехал в одиночестве. Его крики о помощи после травмы услышала случайная группа туристов неподалёку.

Они смогли подобраться к пострадавшему. Оценив ситуацию, туристы вызвали спасателей. За время ожидания они оказали пострадавшему первую помощь — наложили повязки, попытались согреть мужчину и всё это время оставались с ним, поддерживая морально. Прибывшие спасатели оказали первую помощь пострадавшему, провели эвакуацию туриста с использованием специального снаряжения и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Кирилл Первов, председатель Госкомитета РБ по ЧС 

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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