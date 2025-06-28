В Башкирии мужчина упал с Розовых скал

В Белорецком районе зафиксировали очередное травмирование туриста на скалах. Об этом рассказали в МЧС.
23-летний житель Уфы сорвался с Розовых скал между селами Ассы и Бриштамак. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Парень получил переломы ноги и плеча, но находился в сознании. Его бережно эвакуировали на носилках и передали врачам.
Отмечается, что на скалы парень приехал в одиночестве. Его крики о помощи после травмы услышала случайная группа туристов неподалёку.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.