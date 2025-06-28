Под Уфой подросток без прав катался на машине

В Максимовке сотрудники ГАИ задержали подростка, который катался по населенному пункту без прав.

Инспекторы задержали парня на ВАЗ-2109. У юного водителя не было прав, а автомобиль не был поставлен на учёт. Сам подросток является студентом политехнического колледжа. В полицию вызвали мать водителя.