Под Уфой подросток без прав катался на машине

В Максимовке сотрудники ГАИ задержали подростка, который катался по населенному пункту без прав.
Инспекторы задержали парня на ВАЗ-2109. У юного водителя не было прав, а автомобиль не был поставлен на учёт. Сам подросток является студентом политехнического колледжа. В полицию вызвали мать водителя.
В присутствии взрослого на подростка составили административные протоколы за отсутствие прав и регистрации авто. Родители понесут ответственность за ненадлежащее воспитание сына. Машину отправили на спецстоянку.
Фото: ГАИ РБ.