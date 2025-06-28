Под Уфой подросток без прав катался на машине

В Максимовке сотрудники ГАИ задержали подростка, который катался по населенному пункту без прав.

Фото №1 - Под Уфой подросток без прав катался на машине

Инспекторы задержали парня на ВАЗ-2109. У юного водителя не было прав, а автомобиль не был поставлен на учёт. Сам подросток является студентом политехнического колледжа. В полицию вызвали мать водителя.

В присутствии взрослого на подростка составили административные протоколы за отсутствие прав и регистрации авто. Родители понесут ответственность за ненадлежащее воспитание сына. Машину отправили на спецстоянку.

Фото: ГАИ РБ. 

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