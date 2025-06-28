В Уфе отпраздновали День молодёжи

Главное – душою не стареть. Праздник ко Дню молодёжи на набережной реки Белой в Уфе собрал людей разных возрастов. Гуляния начались во второй половине дня и продолжаются до сих пор.
Набережная реки Белой под памятником Салавату Юлаеву превратилась в большую праздничную площадку. Именно эта локация стала центральной на День молодёжи в республике.
Знай, гордись, люби и приумножай. Всего четыре тематических направления, и на каждом по 10-15 интерактивов. Здесь и спортивные игры, и автотюнинг, и много других площадок, чтобы угодить каждому.
От 14 до 35 лет – такой возраст молодёжи законодательно установлен в России. Но это не про праздник на Набережной реки Белой. Формальности в сторону. Здесь все те, кто, несмотря на возраст, остаётся в душе молодым.
Сегодня в 16:00 стартовал масштабный праздник на главной сцене. Мероприятие стало не только возможностью для зрителей увидеть любимых артистов, но и настоящей стартовой площадкой для новых талантов. В числе гостей вечера – Бэби Ти, Елман и Марат Яруллин. А хедлайнером выступил один из самых популярных исполнителей чартов – группа «Бонд с кнопкой».