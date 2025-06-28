В Уфе отпраздновали День молодёжи

Главное – душою не стареть. Праздник ко Дню молодёжи на набережной реки Белой в Уфе собрал людей разных возрастов. Гуляния начались во второй половине дня и продолжаются до сих пор.

Набережная реки Белой под памятником Салавату Юлаеву превратилась в большую праздничную площадку. Именно эта локация стала центральной на День молодёжи в республике.

Знай, гордись, люби и приумножай. Всего четыре тематических направления, и на каждом по 10-15 интерактивов. Здесь и спортивные игры, и автотюнинг, и много других площадок, чтобы угодить каждому.

От 14 до 35 лет – такой возраст молодёжи законодательно установлен в России. Но это не про праздник на Набережной реки Белой. Формальности в сторону. Здесь все те, кто, несмотря на возраст, остаётся в душе молодым.