В зону СВО прибыл 153-й гумконвой из Башкирии

Новую крупную партию грузов передали из Башкортостана для нужд бойцов специальной военной операции. Уже 153-я гуманитарная помощь от нашей республики прибыла к военным на Донбасс.

Эта отправка стала одной из самых масштабных. Доставили всё необходимое. Прицепы и салоны грузовиков и автомобилей под завязку были набиты гуманитарным грузом. Посылки оперативно распределили в логистическом центре.

Сегодня получили гуманитарную помощь в виде «птичек» – FPV-дронов, воды, краски, доски. Всём большое спасибо, большой поклон башкирскому народу и лично Радию Фаритовичу – большое спасибо. позывной «Бик»

Помощь получили наши земляки – военнослужащие из Башкортостана, которые сейчас находятся на передовой. По своей инициативе «Единая Россия» прислала один из самых востребованных видов транспорта на спецоперации

С первых дней СВО партия «Единая Россия» активно оказывает поддержку военнослужащим и жителям новых территорий. Вот и сегодня они направили гуманитарный груз и грузовой вот этот автомобиль для нужд военнослужащих, для нужд наших бойцов. позывной «Шаман»

Заместитель премьер-министра Правительства Башкортостана Ирек Сагитов лично приехал поддержать ребят. Он заверил, что помощь от республики будет поступать стабильно, и пожелал бойцам скорейшей победы и возвращения домой.

Война идёт, практически война дронов. Поэтому будем ещё больше делать, привозить и помогать нашим ребятам. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Колонна привезла самое необходимое: легковые машины, мотоциклы, генераторы, маскировочные сети, стройматериалы, питьевую воду, лекарства. Неравнодушные жители и предприниматели нашей республики также организовали отправку для солдат современных средств связи, самодельных печей, рации и систем радиоэлектронной борьбы. Но особую ценность для бойцов, конечно, представляют письма и посылки от родных.

Самой долгожданной посылкой для наших бойцов из Башкортостана являются дроны. Всего привезли 700 штук. Стоимость каждого из них – 60 тысяч. Получается общая сумма 42 миллиона. Произведено в Уфе. И облётано.

Поддержка поставок беспилотников на передовую ведется под личным контролем Главы Башкортостана Радия Хабирова. Республика не просто поставляет дроны – выстроена четкая система под реальные запросы с передовой. Отдельно в колонне была доставлена адресная помощь от Бирского, Белорецкого, Дуванского, Илишевского, Чишминского и Альшеевского районов.

Мы сегодня тоже привезли несколько автомобилей, мотоциклы, строительные и другие расходные материалы. Наиль Абелгузин, глава администрации Альшеевского района