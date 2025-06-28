Из Уфы в зону СВО после отпуска проводили почти 50 бойцов

Из Уфы в зону специальной военной операции проводили группу военнослужащих. Бойцы после краткосрочного отпуска отправились на фронт выполнять боевые задачи. За две недели отдыха солдаты успели навестить родных, сделать домашние дела.

На церемонию отправки приехали родители, жёны и дети воинов. В зону СВО отправились порядка 50 человек. Кроме армейских баулов и ранцев, мужчины загрузили в автобусы посылки от родственников бойцов, находящихся на передовой.