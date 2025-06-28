В Башкирии прошел этнокультурный патриотический фестиваль «Сила земли»

В Мишкинском районе прошёл четвертый межрегиональный этнокультурный патриотический фестиваль «Сила земли». Мероприятие включало в себя как развлекательные площадки, так и зоны, организованные для оказания помощи участникам СВО и членам их семей.
Сотни людей в военной форме, счастливые жены, матери и дети. В селе Мишкино царит торжественная атмосфера. Сегодня здесь прошёл этнокультурный патриотический фестиваль. Мероприятие было организовано при поддержке Ассамблеи народов России для участников специальной военной операции и членов их семей. Его посетили гости со всей республики.
Здесь оказывают правовую, психологическую и медицинскую помощь семьям бойцов СВО. Каждый может поделиться своими проблемами и получить обратную связь. На специальных обучающих программах участники смогли узнать, какие возможности для них открываются в сфере предпринимательства. Для организаторов фестиваля важно, чтобы бойцы СВО по возвращении домой смогли вернуться к прежней жизни и имели перспективы развития.
На торжественной церемонии состоялось вручение государственных наград «За отвагу» и «За храбрость», орденов Шаймуратова и медалей Суворова. Поблагодарили и тех, кто не остается равнодушным и помогает участникам специальной военной операции, отправляя гуманитарную помощь на передовую.
Фестиваль «Сила земли» организуется в республике уже четвертый год подряд. И раз за разом мероприятие показывает единство народа, что каждый готов отдать частичку себя, чтобы поддержать героев СВО и их близких.