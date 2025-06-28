В Башкирии прошел этнокультурный патриотический фестиваль «Сила земли»

В Мишкинском районе прошёл четвертый межрегиональный этнокультурный патриотический фестиваль «Сила земли». Мероприятие включало в себя как развлекательные площадки, так и зоны, организованные для оказания помощи участникам СВО и членам их семей.

Сотни людей в военной форме, счастливые жены, матери и дети. В селе Мишкино царит торжественная атмосфера. Сегодня здесь прошёл этнокультурный патриотический фестиваль. Мероприятие было организовано при поддержке Ассамблеи народов России для участников специальной военной операции и членов их семей. Его посетили гости со всей республики.

Здесь оказывают правовую, психологическую и медицинскую помощь семьям бойцов СВО. Каждый может поделиться своими проблемами и получить обратную связь. На специальных обучающих программах участники смогли узнать, какие возможности для них открываются в сфере предпринимательства. Для организаторов фестиваля важно, чтобы бойцы СВО по возвращении домой смогли вернуться к прежней жизни и имели перспективы развития.

Такие мероприятия нужно делать как можно чаще, чтобы люди, приходя из зоны специальной военной операции, чувствовали себя как дома, а не как там, на войне. Сергей Гайнуллин, боец специальной военной операции

На торжественной церемонии состоялось вручение государственных наград «За отвагу» и «За храбрость», орденов Шаймуратова и медалей Суворова. Поблагодарили и тех, кто не остается равнодушным и помогает участникам специальной военной операции, отправляя гуманитарную помощь на передовую.

Основная цель всех институтов гражданского общества, которые сегодня здесь участвуют, – поддержать каждого участника нашей специальной военной операции и семьи погибших. Гульнур Кульсарина, автор и руководитель проекта «Сила земли», руководитель филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан

Всего партия привезла, оказала гуманитарную помощь в количестве более 141 тысячи тонн гуманитарного груза. Естественно, помимо гуманитарного груза, у партии есть еще несколько направлений. Первое направление, наверное, важное и новое – это организация центра беспилотных стратегических технологий. Наталья Орлова, депутат Государственной Думы России