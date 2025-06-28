В Башкирии управленцы России посетили визит-центр мавзолея Тура-хана

Одной из площадок обмена опытом стал визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций и мавзолея Тура-хана. Совместно с представителями управленческой команды республики участники разбирали различные реальные ситуации и искали их совместное решение.

Участники подмечали опыт в сохранении культуры, истории, выстраивание межнациональных отношений. Гостей также привлекла историческая составляющая места, где была проведена выездная сессия.