В Башкирии управленцы России посетили визит-центр мавзолея Тура-хана

Одной из площадок обмена опытом стал визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций и мавзолея Тура-хана. Совместно с представителями управленческой команды республики участники разбирали различные реальные ситуации и искали их совместное решение.
Участники подмечали опыт в сохранении культуры, истории, выстраивание межнациональных отношений. Гостей также привлекла историческая составляющая места, где была проведена выездная сессия.
В республику приехали специалисты из администраций правительств регионов страны и крупных корпораций. Здесь проходит выездной модуль программы подготовки управленческих кадров «Доктор государственного управления». Участники изучают межнациональные и межконфессиональные отношения. Слушатели программы получают знания через обмен опытом с коллегами со всей страны, общаются с руководителями органов госвласти, а также проводят научные исследования.