Под Уфой прошли учебно-тренировочные сборы добровольных спасателей

Когда человек теряется в лесу, каждая минута может стать решающей. Чтобы быть готовыми к экстренным ситуациям, волонтеры из Башкортостана и соседних регионов страны собрались в Уфимском районе на всероссийских учебно-тренировочных сборах добровольных спасателей. Более сотни участников встретились, чтобы отработать действия в условиях, приближённых к настоящим: прочёсывание леса, работу на отклик, оказание первой помощи и даже ночной поиск. Присоединиться может каждый, ведь в критический момент рядом должен оказаться тот, кто умеет спасать.

Они тренируются не ради медалей, а чтобы однажды оказаться в нужное время в нужном месте. В течение двух дней добровольцы отрабатывали основные сценарии поисково-спасательных операций: от ориентирования по компасу и прочесыванию леса – до оказания первой помощи и связи по рации. Задания максимально приближены к реальности, в том числе и ночные поиски.

На учениях особое внимание уделяют коммуникации как внутри команды, так и с тем, кого ищут. В лесу зачастую может не быть связи, всё держится на рации: короткие, чёткие команды. Параллельно ведется работа на отклик: скоординированный и понятный голосовой сигнал, направленный на обнаружение и установление контакта с человеком в поиске.

Современные поиски не обходятся без дронов. С высоты они быстро охватывают большие участки леса, помогают найти следы, зафиксировать движения и сориентировать наземные группы. Особенно эффективно это в труднодоступных и опасных зонах, где человеку пройти сложно.

Многие из участников не профессиональные спасатели, но именно их желание помочь делает их частью команды. Здесь не только учатся, но и делятся опытом. Каждый привозит свои знания, и вместе они становятся сильнее.